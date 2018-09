Salzburgs Strategie für neue Rad-Autobahnen

Salzburgs Strategie für eine Verkehrs-Zukunft auf zwei Rädern nimmt Formen an: Jetzt wurden erste Analysen über wichtige Hauptverbindungen für Drahtesel, so genannte Rad-Autobahnen, vorgelegt. Insgesamt haben Planungsexperten 150 Maßnahmen zum Ausbau der Rad-Struktur in der Stadt Salzburg ausgearbeitet.