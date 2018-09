Kraftwerksarbeiter fanden Angler tot im Staubecken

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Jener Fischer (73), der seit zwölf Tagen in der Mur vermisst wurde, ist tot. Er wurde beim Kraftwerk Bidendrof von Kraftwerks-Mitarbeitern entdeckt. Die Wasserrettung wollte am Samstag die Suche nach dem vermissten Angler fprtführen, dafür eine extra geplante Übung vom Pinzgau in den Lungau verlegen.