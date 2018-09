Überholmanöver mit tödlichem Ausgang

An jenem 2. Mai war der Arbeiter auf dem Weg in die Firma. Vor Sonnenaufgang fuhr er auf der B96 in Richtung Tamsweg. Um 5.47 Uhr dann ein Knall: Der VW-Golf-Fahrer überholte einen Lkw, übersah aber den Gegenverkehr. Ein frontaler und tödlicher Zusammenprall folgte. Erinnern kann sich der Lungauer aber nicht mehr, wie er Richter Albrecht Mandl erzählt. Er ist zudem nach wie vor im Krankenstand: Beim Unfall bohrte sich ein Glassplitter in sein Auge, vier OPs musste er durchmachen.