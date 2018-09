Öffi-Freifahrt mit gültiger Eintrittskarte

Bus, Bahn und Bim sind gratis

Wer ein Ticket für Oper, Schauspielhaus und Co. kauft, hält zugleich eine Fahrkarte für ÖBB, GKB, Graz Linien und 50 weitere Partner im steirischen Verkehrsbund in den Händen. Gültig sind die Tickets drei Stunden vor bis fünf Stunden nach Veranstaltungsbeginn: „Man kann also nach der Vorstellung noch gemütlich ein Gläschen trinken, bevor man wieder nach Hause fährt“, so Bühnen Graz-Chef Bernhard Rinner.