Eurofighter: Die Skandale zum Milliarden-Jet

„Eurofighter, du schönster aller Vögel, warum quälst du mich so?!?!?!“

2014: Die Airbus Group, vormals EADS, schließt im Februar ihre interne Prüfung zu angeblichen Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Eurofighter an Österreich ab. Über den Inhalt des Berichts gibt es keine Informationen. Laut Medienberichten soll eine britische Firma namens City Chambers Limited in den Jahren 2003 bis 2009 rund acht Millionen Euro für Lobbying in Österreich kassiert haben. Im Oktober 2014 muss ein Eurofighter am Flughafen Innsbruck wegen eines defekten Ventils notlanden. Andreas Strobl, Sprecher des damaligen Verteidigungsministers Gerald Klug (SPÖ), klagt auf Twitter: „Eurofighter, du schönster aller Vögel, warum quälst du mich so?!?!?!“