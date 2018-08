Eurofighter fliegt nur noch 40 Monate!

Jetzt Fouls unter den Regierungspartnern

Die Jet-Probleme trüben jedenfalls die stets verkaufte Honeymoon-Stimmung in der Regierung: Minister Kunasek will sich keinesfalls als Eurofighter-Fan positionieren lassen, obwohl ihn ÖVP-Kreise mit medialer Hilfe in diese Ecke drängen wollen. Kunasek und die Heeresführung sind vielmehr für eine saubere Lösung - ganz ohne Lobbyisten: also eher für den schwedischen Gripen über ein Government-to-Government-Geschäft. Auch Vizekanzler Strache (FPÖ) will raus aus dem Eurofighter-Deal.