Salzburg wächst - nur der Lungau schrumpft

In sieben der 119 Salzburger Gemeinden wohnten zu Jahresbeginn mehr als 10.000 Menschen. In ebenfalls sieben Gemeinden lebten dagegen weniger als 500 Personen - vier davon liegen im Lungau. 94 Gemeinden verbuchten in den vergangenen fünf Jahren ein Bevölkerungsplus, 25 Gemeinden hatten Anfang 2018 weniger Einwohnerinnen und Einwohner als Anfang 2013. Vergleicht man das Durchschnittsalter der Bevölkerung der Gemeinden, war Werfenweng mit 37,7 Jahren die „jüngste“ Gemeinde, Bad Gastein mit 46,6 Jahren die „älteste“.