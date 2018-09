Traumkulisse sah Derby-Premiere

So mancher reibt sich verwundert die Augen, wenn er einen Blick auf die Tabelle der 1. Klasse Süd wirft. Vor den hoch gehandelten Teams aus Hüttschlag und St. Martin am Tennengebirge lacht „Namensvetter“ St. Martin bei Lofer von der Spitze. Mit den Erfahrungen aus dem nervenaufreibenden Abstiegskampf bleiben die Pinzgauer aber am Boden der Realität.