Kopleder rettete SAK Platz eins in der Stadt

Sportlich präsentierte sich Violett weit besser als noch beim 1:5 zum Frühjahrsstart. Die Schaider-Boys erspielten sich viele Chancen, mehr als ein Tor von Muhammed Ergüden nach Abwehrschnitzer wollte aber nicht fallen. „Da hat uns in vielen Bereichen die Bereitschaft gefehlt“, erklärte SAK-Coach Fötschl und sprach Selbiges zur Pause an. Es wurde spannend: Erst rettete Schlosser bei einem Gäste-Sitzer, im Konter vergab Omerovic gegen den starken Berger im Tor. Da Kopleder der Ball bei einem abgefälschten Schuss vor die Füße fiel, kam der SAK doch noch zum Ausgleich. Am Ende sah Omerovic wegen Tätlichkeit Rot. „Es hat leider nicht gereicht, war aber tolle Werbung für den Salzburger Fußball. Man kann zufrieden sein“, fand Austria-Coach Schaider.