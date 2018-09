Bentley? Rolls-Royce? Nein: Putins Staatskarosse!

Industrie- und Handelsminister Denis Manturov klang fast euphorisch, als er auf der Moskauer Autoausstellung das Premieren-Tuch vom Aurus Senat zog: „Zum ersten Mal in der russischen Geschichte haben wir hier ein Luxusauto, das wir auch verkaufen können.“ Damit spielte er auf die Vergangenheit an, in der die ZIL-Limousine nur den höchsten Staatsdienern vorbehalten war. Doch auch in der neuen Zeit wird sich Zahl der Kunden in Grenzen halten. Was aber auch für einen Bentley oder Maybach gilt.