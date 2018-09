Nachhaltigkeits-Messe mit 80 Ausstellern eröffnet

Die Nachhaltigkeit gefeiert wird am Wochenende in der Innsbrucker Messe. Die 1. ÖKO FAIR Tirol öffnete am Freitag ihre Pforten, viele Interessierte kamen vorbei und sahen sich die Produkte von den über 80 Ausstellern genau an. Noch bis Sonntag warten zudem Vorträge, Workshops, Diskussionen und ein Bluatschink-Konzert.