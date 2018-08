Über Jägersteig zum Gipfel

Die Mitarbeiterin von Intersport Klagenfurt-Nord ist gern in den Bergen unterwegs und hat schon zahlreiche Fünftausender und Sechstausender in Südamerika bestiegen. Verständlich, dass Esther auch eine der Ansprechpartnerinnen beim großen Wandertag von Intersport und „Krone“ am kommenden Sonntag, dem 2. September, auf dem 2166 Meter hohen Dobratsch ist: „Auf der Rosstratte wird eine Bühne mit Expo errichtet, wo sich Kunden informieren können, neue Produkte testen und dann zur Wanderung über den Jägersteig auf den Gipfel aufbrechen können.“ Der kleine Steig führt unter den Südwänden des Dobratsch vorbei an Gämsen. Man sieht aufs Gailtal, die Karnischen und Julischen Alpen sowie auf den Gipfel. „Eine wunderschöne Genusswanderung“, schwärmt Esther, die sich schon auf den Intersport-Wandertag freut.