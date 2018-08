Mit Sportwagen gegen Felsen: Zwei Verletzte

Der Unfall hatte sich bereits am Mittwoch gegen 11 Uhr ereignet, er wurde aber erst am Donnerstagnachmittag von der Polizei bekanntgegeben. Der 18-Jährige fuhr auf der Thierseestraße von Kufstein kommend in Richtung Thiersee, als er in einer leichten Linkskurve plötzlich die Kontrolle über den Sportwagen verlor und über den Fahrbahnrand hinauskam. Der „Flitzer“ krachte frontal gegen einen Felsen und wurde danach mehrere Meter weit zurückgeschleudert.