Wieso China & USA smarte Autos als Bedrohung sehen

Die Befürchtung der Staatsschützer: Die Daten, die smarte – womöglich sogar selbstfahrende – Fahrzeuge auf Chinas Straßen sammeln, könnten Informationen über Schlüsselbehörden oder Militärstützpunkte umfassen. Bei einer Ausleitung würden diese Staatsgeheimnisse in falsche Hände geraten. Ein ausländisches Unternehmen sei demnach dabei ertappt worden, den Datenfluss seiner Fahrzeuge in China ins Ausland zu leiten. Wichtige Akteure im Bereich der vernetzten Fahrzeuge dementierten prompt. Doch gleichzeitig zeigen Maßnahmen der US-Regierung, dass das so zur Schau gestellte Misstrauen auf Gegenseitigkeit beruht.