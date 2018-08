Diebs-Duo bei Juwelier: 23 Eheringe weg

Dreister Coup im hohen Norden: Zwei bislang unbekannte Täter suchten vergangene Woche ein Juweliergeschäft in der Innenstadt von Waidhofen an der Thaya heim. „Bei dem Blitzcoup erbeuteten sie 23 Eheringe“, so ein Ermittler. Jetzt fahndet die Polizei mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Duo.