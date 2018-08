„Onimusha: Warlords“ kehrt im Jänner 2019 zurück

Ursprünglich 2001 für die PlayStation 2 veröffentlicht, bringt Capcom seinen Samurai-Klassiker „Onimusha: Warlords“ am 15. Jänner 2019 in aufpolierter Form auf PS4, Xbox One, Switch und PC (via Steam) zurück. Die aktualisierte Ausgabe verspricht HD-Optik, einen neuen Soundtrack sowie Unterstützung für 16:9-Fernseher und Analog-Sticks.