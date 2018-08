Partnerbörse muss Frau Schadenersatz zahlen

Tereza Burki, 47 Jahre alt, geschieden und Mutter von drei Kindern, hatte sich 2013 an die in London beheimatete Partnervermittlung Seventy Thirty gewandt. Sie suchte einen „kultivierten Gentleman“, idealerweise in der Finanzbranche arbeitend, der einen „wohlhabenden Lebensstil“ führt und „offen für internationale Reisen“ ist. Ihre wichtigste Anforderung war laut „Guardian“ jedoch die Bereitschaft, mehr Kinder zu haben. Dafür zahlte sie 12.600 Pfund, umgerechnet knapp 13.900 Euro, an die auf wohlhabende Singles spezialisierte Partnerbörse.