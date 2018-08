Gleichgewicht verloren: Wanderin (51) stürzte ab!

Geschockte Begleiter ins Tal geflogen

Beim Aufstieg zum Söllerpass verlor die Frau um 13.13 Uhr auf einer Seehöhe von etwa 1900 Meter plötzlich das Gleichgewicht, kippte ohne Fremdeinwirkung nach hinten und stürzte über steiles, felsdurchsetztes Gelände. Die 51jährige zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu. Ihre Begleiter setzten sofort die Rettungskette in Gang und leisteten Erste Hilfe. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in die Klinik Innsbruck geflogen. Ihre zwei geschockten Begleiter wurden vom Polizeihubschrauber in das Tal gebracht.