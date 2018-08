Frau bei Sprung in Schlucht schwer verletzt

Zwei Canyoningguides unternahmen Samstag Nachmittag mit zehn Personen eine Canyoningtour in der Auer Klamm in Oetz. Beim Abschnitt „Hoher Sprung“ in der unteren Auer Klamm sprangen die Gruppenteilnehmer gegen 13.30 Uhr aus einer Höhe von zehn Meter in eine Gumpe. Eine 23-jährige Deutsche, die als fünfte der Gruppe sprang, verspürte beim Eintauchen in die Wasseroberfläche starke Schmerzen im Bereich des Rückens und konnte die Tour nicht mehr fortsetzen. Die schwer verletzte Frau wurde vom Canyoningführer aus dem Wasser geborgen, durch den Notarzthubschrauber mittels Taus geborgen und in das Krankenhaus nach Zams geflogen.