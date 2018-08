„Niemand hat Liebe gepachtet oder Patentrezept“

Nur durch die Liebe macht alles einen Sinn

Alles, was Menschen zu sagen haben, seien es deutliche Worte, vorsichtige Fragen, Komplimente oder Freundschaftsbezeugungen, sie haben keinen Sinn, wenn die Liebe fehlt. Und sogar eine Liebeserklärung - ob im romantischen Abendlicht oder am Frühstückstisch, hat keinen Sinn, wenn die Liebe fehlt. Ja, selbst ein Glaube, der Berge versetzen könnte und mit Gott und der Welt im Einklang wäre, selbst ein solcher Glauben wäre nichts ohne die Liebe. Nur durch die Liebe macht alles einen Sinn! Die Liebe lässt Menschen über sich hinauswachsen, aber sie will auch behütet und gepflegt werden, denn manchmal hat sie es in den Stürmen und Abgründen des Lebens ganz schwer. Der Mensch ist auf existenzielle Weise auf Liebe angewiesen, nur durch sie kann er leben. Und ebenso wichtig ist, dass die Liebe weitergegeben wird, von Hand zu Hand, von Herz zu Herz. Ohne Liebe hat alles keinen Sinn.