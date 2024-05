Greifvogel-Attacke: Wie Sie sich richtig verhalten

Zuletzt sorgte die Schilderung einer jungen Joggerin bei Wieselburg im Mostviertel in Niederösterreich für Aufsehen. Mit schrillem Schrei attackierte ein Mäusebussard sie zuerst von vorne und dann am Hinterkopf. Nur mit Mühe konnte die Frau die beängstigende Attacke abwehren und sich weiter joggend in Sicherheit bringen. Die Szene erinnert ein wenig an den Hitchcock-Thriller „Die Vögel“. In diesem Horror-Klassiker stürzen sich Möwen gezielt auf Kinder. Den Grund für die Vogelattacken liefert Hollywood allerdings nicht.