„Werden mit Polizeieskorte überall hingefahren“

Isaak war gerade mal 12 Jahre alt, als er angefangen hat als Straßenmusiker seine ersten Schritte in der Musikkarriere zu gehen. Jetzt, 17 Jahre später, vertritt er mit „Always On The Run“ sein Heimatland Deutschland bei der größten Musikshow der Welt: dem Eurovision Song Contest. Ein Lied, das vorab jedoch nicht bei Jedem positiv aufgenommen wurde: „In Deutschland regen sich Viele auf. Sie sagen das sei ein generischer Popsong“, verrät der Sänger im krone.tv-Interview mit Reporterin Annie Müller Martínez.