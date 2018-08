Wehen kamen im Zug: Vorfahrt für „Geburts-Railjet“

Happy-End mit turbulenter Vorgeschichte: Eine hochschwangere Frau war am Dienstag mit dem Railjet 60 nach Salzburg unterwegs, offenbar auf dem Weg nach München zu ihrem Liebsten. Doch in Neumarkt-Köstendorf kündigte sich der Nachwuchs plötzlich an - die Fruchtblase platzte, die Wehen kamen bereits in kurzen Abständen.