Aston Martin legt Bond-Auto neu auf - mit Gadgets!

Der Aston Martin DB5 kam erstmals in „Goldfinger“ (1964), dem dritten Bondfilm mit Sean Connery, zum Einsatz. Insgesamt werden nun 28 Exemplare gebaut, genauso wie die Originale im Aston-Werk in Newport Pagnell, und zwar in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma EON. Einer der neuen Super-DB5 bleibt bei Aston Martin selbst, je einer geht an EON sowie eine Charity-Auktion.