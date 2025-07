Forscher holen Weltraum-Kälte auf die Erde

Spannende Rolle in Quantentechnologie

Als besonders spannend bezeichnen die Forscher die Rolle des Kryostats in der Quantentechnologie. „Viele Quanteneffekte zeigen sich erst bei tiefen Temperaturen“, schildert Koller. Aber auch für die Untersuchung von Strahlenschäden an elektronischen Bauteilen, wie etwa im Rahmen von Raumfahrtmissionen, aber auch in der Krebstherapie, lässt sich das neue Gerät nutzen. „Dank extrem niedriger Temperaturen lassen sich kleinste Störstellen untersuchen“, erklärt Wolfgang Treberspurg, Leiter des Kompetenzentrums. Der Kryostat wird auch Projektpartnern wie MedAustron oder der TU-Wien, aber auch Studierenden zur Verfügung gestellt.