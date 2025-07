Max trocken: „Damit hab ich sowieso nie gerechnet“

Diese Bilder aus Spielberg gingen wieder um die ganze Welt. Begeisterung auf den Rängen, Partystimmung in den Fanzonen und ein spannender Schlagabtausch auf der Rennstrecke. Im vierten Jahr in Folge hatte der Grand Prix von Österreich die Marke von 300.000 Zuschauern geknackt, was sich auch daran zeigte, dass sich am Sonntag bis in die späten Abendstunden eine regelrechte Karawane auf der Murtal-Schnellstraße in Richtung Knoten St. Michael wälzte. Selbst am Montagmorgen waren die Nachwehen der Abreise noch im Straßenverkehr der Region zu spüren. Rund um den Red Bull Ring wurden alle Einrichtungen wieder vom Ausnahmezustand in den Normalbetrieb rückgeführt. So viel los wie zur Formel 1 ist im Murtal eben nur einmal im Jahr – nächste Saison laut Kalender-Planung von 26. bis 28. Juni. Der Ticketvorverkauf startete bereits gestern.