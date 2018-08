Zehn Jahre Haft fürs Nicht-Entsperren des Handys

Wer sich bei polizeilichen Ermittlungen in Australien weigert, sein Handy zu entsperren, könnte dafür künftig bis zu zehn Jahre Gefängnis ausfassen. Ein entsprechendes Gesetz, das in der Vorwoche in Begutachtung geschickt wurde, sieht eine Erhöhung des Strafrahmens für fehlende „Kooperation“ mit der Polizei vor.