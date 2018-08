Mustang Cobra Jet: Ford legt Drag-Race-Monster auf

1968 legte Ford in den USA vom Mustang eine Dragster-Version namens Cobra Jet auf, die in vielen Rennen Siege einfahren konnte. Nach dieser Leistungs-Ikone hat der amerikanische Autobauer nun eine neue, auf 68 Exemplare limitierte Dragster-Version des aktuellen Mustangs benannt, die ebenfalls neue Bestmarken in den Asphalt brennen soll.