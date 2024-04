Mann stand plötzlich mit Axt und Machete vor Lokal

Zu Axt und Machete hat in der Nacht auf Samstag ein 44-jähriger Wiener gegriffen, um mögliche Angreifer einer Lokalschlägerei in Windischgarsten abzuschrecken. Rund sieben Personen waren in Streit geraten und begannen zu raufen. Als der Wiener daraufhin zu seinem Auto ging und die Hiebwaffen holte, flüchteten die Kontrahenten.