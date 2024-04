Jorge Martin gewinnt bei wilder Sturz-Orgie

Jorge Martin hat am Samstag in Jerez de la Frontera einen verrückten, weil sehr sturzreichen Sprint in der MotoGP gewonnen. Der Spanier siegte auf Ducati nach 19:52,682 Minuten vor zwei KTM-Piloten. Zweiter wurde sein 19-jähriger Landsmann Pedro Acosta (+2,97 Sek.), Dritter Dani Pedrosa, der nachträglich von einer Strafe gegen Fabio Quartararo (FRA) profitierte und von Rang vier auf drei vorrückte.