Meistertitel für den GAK nach 3:0 in Griffweite

Da tritt der GAK am Freitag gegen die Admira an. Bei einem Sieg und einem Punktverlust von Ried am Sonntag bei der Vienna wäre dem überlegenen Tabellenführer der erste Rang im Saisonfinish nicht mehr zu nehmen. Thorsten Schriebl (31.) und Daniel Maderner (44.) leiteten den Triumph im ImmoAgentur Stadion vor der Pause ein. Der kurz zuvor eingewechselte Martin Murg (89.) besorgte spät den Endstand. Nach dem 3:1 gegen St. Pölten schrieben die Grazer zum zweiten Mal in Folge voll an.