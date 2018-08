Das muss Ihr Handy können, damit „Fortnite“ läuft

Am Galaxy S8 sollte man Grafik runterschrauben

Zu Performance-Einbrüchen kann es laut den Testern auch auf Samsungs Galaxy S8 kommen. Wer auf diesem Gerät „Fortnite“ spielen will, sollte laut den XDA-Entwicklern die Grafikqualität ein wenig reduzieren, um ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Auf den neueren Modellen - Galaxy S9, Note 9 - läuft „Fortnite“ auch in höchster Einstellung gut, am Note 9 mit Flüssigkühlung noch etwas besser als am S9.