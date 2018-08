Galaxy Note 9 „lässt dich nicht im Stich“

Superlativen sind bei Produktpräsentationen der namhaften Elektronikunternehmen üblich. So versprach Geschäftsführer Koh Dong Jin am Donnerstag in New York, dass das neueste Produkt aus dem Hause Samsung „ein Smartphone sein wird, der dich nie im Stich lässt“. Durch Leaks im Vorfeld waren schon einige technische Details zum Galaxy Note 9 bekannt gewesen. Nun sind diese bestätigt und auch Preis und Datum des Verkaufsstarts bekannt gegeben worden. Das „Phablet“ soll am 24. August in zwei Varianten auf den Markt kommen: Die 128-GB-Version wird 999 Euro kosten, die 512-GB-Version 1249 Euro.