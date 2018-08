Tiroler Finanzpolizei überführt dreisten Millionär

Die Fahnder hatten in den vergangenen Monaten beobachtet, dass der Geschäftsmann immer wieder in seinem Maserati Levante mit deutschem Kennzeichen (Neuwert: 100.000 Euro aufwärts) bei seiner abgeschieden liegenden Villa in Kitzbühel vorfuhr. Offenbar hatten sie von neidischen Anrainern den heißen Tipp bekommen. Fakt ist: Nach intensiven Vorerhebungen kam es dann zu einem ungebetenen „Überraschungsbesuch“ vor Ort.