Absturzdrama: „Peter war unser erfahrenster Pilot“

Die Nachricht vom Unfalltod des 57-Jährigen und dessen minderjährigem Sohnes versetzte den 1400-Seelen-Ort Grins in eine regelrechte Schockstarre! „Das tragische Unglück nimmt bei uns freilich jeden mit“, heißt es in einem kurzen Statement der Gemeindeführung. Niemand kann sich erklären, wie es am Sonntag in den französischen Alpen zu diesem verheerenden Absturz kommen konnte.