Flugzeugabsturz in den Alpen: Vater und Sohn tot

Der Pilot, der am Sonntag in den französischen Alpen beim Absturz eines Segelflugzeugs ums Leben gekommen ist, stammte aus Tirol, gab Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums, am Montag bekannt. Bei dem zweiten Todesopfer, einem Teenager, dürfte es sich um den Sohn des Piloten gehandelt haben.