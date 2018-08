20-jähriges Jubiläum für Energie-Projekt in Tirol

Sein 20-jähriges Bestehen feiert in diesem Jahr das e5-Programm des gemeinnützigen Vereins Energie Tirol. Beim Start im Jahre 1998 waren fünf Gemeinden dabei, mittlerweile ist die Zahl auf stolze 50 gestiegen. Vertreter aus 22 dieser Gemeinden trafen am Dienstag Vormittag in Volders zusammen, um sich auszutauschen.