Amazons Echo Dot derzeit stark verbilligt

Optisch sieht er aus wie sein Bruder, der Amazon Echo. Aber wie so oft sollte man sich nicht vom Äußeren täuschen lassen, denn auch in diesem Fall kommt es auf die inneren Werte an. Und die werden besonders Smart-Home-Fans begeistern. Dank des integrierten Zigbee-Moduls, ein gängiger Smart-Home-Standard, ist es möglich, Zigbee-Geräte direkt einzubinden. Das bedeutet, dass Sie zum Verknüpfen von Philips Hue-Lampen nicht mehr die Bridge (Gateway) vom Hersteller benötigen, sondern einfach die Lampen direkt und ohne Philips-Konto nutzen können.



Dazu drehen Sie einfach die Birne in ihre Fassung, betätigen den Lichtschalter und sagen: „Alexa, suche neue Geräte“. Daraufhin erkennt der Echo Plus das Leuchtmittel und Sie können dafür einen Namen vergeben. Danach lässt sich die LED per Sprachsteuerung bequem ein- und ausschalten.



Amazon Echo Plus ist somit eine Weiterentwicklung der bisher vorgestellten Geräte. Alle bereits erwähnten Features bekommen Sie daher selbstverständlich auch hier geboten.