Liebes-Schwindler auf großer Abzocktour in Tirol

„Ich kann nur noch vor solchen Betrügern warnen!“ Das betont jene 66-jährige Unterländerin, die ihr gesamtes Erbe an Online-Ganoven verloren hat. Gut zweieinhalb Jahre ließ sie sich blenden. Sie glaubte sämtliche Lügenmärchen, die ihr aufgetischt wurden - und überwies alles in allem weit mehr als 60.000 Euro auf verschiedene Konten in aller Welt. Das Geld ist futsch - und von der vermeintlich netten Web-Bekanntschaft, die der Tirolerin in der virtuellen Welt so lange schöne Augen gemacht und sogar von Liebe und Heirat gesprochen hatte, fehlt jede Spur...