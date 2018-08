Web-Betrüger entlockten Tirolerin gesamtes Erbe

Paket in Malaysia beschlagnahmt

Und dann schnappte die Falle zu! Das Paket sei in Malaysia von der Zollbehörde beschlagnahmt worden. Ein „Fahnder“ namens Jack Antony wandte sich an Frau Mayer und forderte Geld, um das Paket auszulösen. Die 66-Jährige kam der Aufforderung nach. Doch das reichte nicht. Walker wollte schließlich das Paket selber abholen und wurde dabei angeblich festgenommen.