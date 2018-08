Bei voller Fahrt auf Autobahn Bewusstsein verloren

Zu Lebensrettern sind zwei Wiener Polizisten auf der A8 in Deutschland geworden, als die beiden Brüder, die eigentlich auf dem Weg in den Urlaub waren, auf das merkwürdige Fahrverhalten eines Autofahrers aufmerksam wurden. Der Pkw war mit etwa 100 km/h in Schlangenlinien unterwegs. Als das Brüderpaar kurzfristig neben dem Wagen herfuhr und hineinblickte, saß der Lenker augenscheinlich bewusstlos hinter dem Steuer und seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz!