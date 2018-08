Jeden Tag zittern vor neuen Unwettern und Muren

350.000 Kubikmeter Material haben die Muren in Pettneu und Schnann vergangene Woche in Bewegung gesetzt. Der Schaden ist riesig (12 Millionen €), die Murendämme sind voll. Jeden Tag zittern die Bewohner jetzt vor neuen Unwettern. Wie berichtet, werden sie nun über WhatsApp laufend über Gefahren informiert. „Am Montag haben wir von der ZAMG eine Gewittermeldung erhalten. Die Feuerwehren waren in Alarmbereitschaft. Die Bewohner der rund ein Dutzend Häuser im Gefahrenbereich wurden informiert“, beschreibt BM Manfred Matt, wie das Frühwarnsystem funktioniert. Am Montag konnten die Betroffenen aufatmen. Matt: „Zum Glück blieben wir diesmal verschont.“