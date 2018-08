Dealer-Duo verletzte zwei Polizeibeamte

Im Gegensatz zu der Nigerianer-Bande, die in der Vorwoche bis zu vier Jahre Haft ausgefasst hat, handelt es sich bei den zwei 19-Jährigen um „kleine Fische“ in der ausufernden Klagenfurter Drogenszene. Sie wurden erwischt, als sie im Bereich der Messe Kokain und Heroin in Form von sogenannten Balls mitten auf der Straße verkaufen wollten. Bei dem Einsatz der Suchtgiftfahnder wurden zwei Beamte verletzt, einem wurde sogar ein Fuß gebrochen.