Patrick Stewart kehrt als Captain Picard zurück

Wie das Hollywood-Magazin „Deadline“ am Samstag berichtete, hat Stewart selbst den Fans die frohe Botschaft überbracht und die Serie auf einer „Star Trek“-Convention in Las Vegas angekündigt. Stilistisch soll es sich nicht um eine Neuauflage der „The Next Generation“-Serie handeln, in der Stewart von 1987 bis 1994 den Kapitän mimte, sondern um ein ganz neues Projekt, in dem man sich mit dem Schicksal des Kapitäns nach den Geschehnissen der TV-Serie und Kinofilme beschäftigt.