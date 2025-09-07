Opfer verbrannten
E-Auto in Deutschland entzündet sich – drei Tote
Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen in einem Elektroauto verbrannt, darunter zwei Kinder. Das Auto krachte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Für den Mann und die beiden Kinder kam jede Hilfe zu spät.
Weitere Angaben zur Identität machte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht. Ursache für den schweren Verkehrsunfall gegen 14 Uhr in Schwerte war vermutlich ein Überholmanöver. Drei Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen und dabei die Kontrolle verloren. Er kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das E-Auto soll sofort gebrannt haben.
Laut deutschen Medienberichten bemerkte ein Anwohner den Unfall und versuchte, den Wagen mit einem Feuerlöscher zu löschen – doch vergeblich. Der Wagen sei komplett ausgebrannt. Ein Baum ist durch den Unfall umgefallen und blockiert die Straße.
Am Sonntagabend dauerten die Ermittlungen und Bergungsmaßnahmen noch an. Die Polizei und der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber umkreisten die Unfallstelle. Die Angehörigen der Todesopfer und die Einsatzkräfte wurden seelsorgerisch betreut.
