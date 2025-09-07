E-Auto in Deutschland entzündet sich – drei Tote

Weitere Angaben zur Identität machte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht. Ursache für den schweren Verkehrsunfall gegen 14 Uhr in Schwerte war vermutlich ein Überholmanöver. Drei Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen und dabei die Kontrolle verloren. Er kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das E-Auto soll sofort gebrannt haben.