Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Opfer verbrannten

E-Auto in Deutschland entzündet sich – drei Tote

Ausland
07.09.2025 20:59
In Nordrhein-Westfalen ist ein E-Auto gegen einen Baum gekracht und in Flammen aufgegangen. Drei ...
In Nordrhein-Westfalen ist ein E-Auto gegen einen Baum gekracht und in Flammen aufgegangen. Drei Menschen kamen ums Leben (Symbolbild).(Bild: AFP/APA/dpa/Patrick Pleul)

Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen in einem Elektroauto verbrannt, darunter zwei Kinder. Das Auto krachte gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Für den Mann und die beiden Kinder kam jede Hilfe zu spät.

0 Kommentare

Weitere Angaben zur Identität machte ein Sprecher der Polizei zunächst nicht. Ursache für den schweren Verkehrsunfall gegen 14 Uhr in Schwerte war vermutlich ein Überholmanöver. Drei Fahrzeuge sollen daran beteiligt gewesen sein. Ersten Erkenntnissen nach hatte der Mann versucht, ein anderes Fahrzeug zu überholen und dabei die Kontrolle verloren. Er kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das E-Auto soll sofort gebrannt haben.

Laut deutschen Medienberichten bemerkte ein Anwohner den Unfall und versuchte, den Wagen mit einem Feuerlöscher zu löschen – doch vergeblich. Der Wagen sei komplett ausgebrannt. Ein Baum ist durch den Unfall umgefallen und blockiert die Straße.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr kämpfte mit den ständig auflodernden Flammen des Elektroautos lange.
E-Pkw fing Feuer
Paar konnte gerade noch aus Flammen-Auto flüchten
22.04.2025

Am Sonntagabend dauerten die Ermittlungen und Bergungsmaßnahmen noch an. Die Polizei und der Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften im Einsatz, auch zwei Rettungshubschrauber umkreisten die Unfallstelle. Die Angehörigen der Todesopfer und die Einsatzkräfte wurden seelsorgerisch betreut.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf