ME/CFS verstehen: Wenn der Körper nicht mehr kann

Die Humanmedizinerin und Leiterin des nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome spricht im aktuellen Wiener-Wissen-Podcast über ME/CFS – eine chronische Multisystemerkrankung, bei der das autonome Nervensystem betroffen ist und das Leben der Patientinnen und Patienten massiv einschränkt. Von schwerer Erschöpfung über Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus bis hin zu Schmerzen, Verdauungsproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen reicht das breite Spektrum der Symptome. Hoffmann erklärt, welche Rolle Infektionen bei der Entstehung spielen, warum Prävention entscheidend ist und wie die Forschung dazu beiträgt, die Krankheit sichtbarer zu machen und Betroffenen eine Stimme zu geben.