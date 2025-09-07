Vorteilswelt
Ärztin gibt Einblicke

ME/CFS verstehen: Wenn der Körper nicht mehr kann

Wiener Wissen Podcast
07.09.2025 21:15
Viel Leid, wenig Hilfe: Die Krankheit ME/CFS stellt nach wie vor eine große Belastung für ...
Viel Leid, wenig Hilfe: Die Krankheit ME/CFS stellt nach wie vor eine große Belastung für Betroffene und deren Angehörige dar.(Bild: Symbolbild: elements.envato.com)

Ständige Erschöpfung, Schmerzen, Schwindel, Gedächtnisprobleme und vieles mehr: ME/CFS bedeutet für Betroffene ein Leben im Ausnahmezustand. Im Podcast spricht die Medizinerin Kathryn Hoffmann mit Elisabeth Oberzaucher über diese lange übersehene Krankheit, die den ganzen Körper betrifft und oft nach Infektionen auftritt. 

0 Kommentare

Die Humanmedizinerin und Leiterin des nationalen Referenzzentrums für postvirale Syndrome spricht im aktuellen Wiener-Wissen-Podcast über ME/CFS – eine chronische Multisystemerkrankung, bei der das autonome Nervensystem betroffen ist und das Leben der Patientinnen und Patienten massiv einschränkt. Von schwerer Erschöpfung über Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus bis hin zu Schmerzen, Verdauungsproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen reicht das breite Spektrum der Symptome. Hoffmann erklärt, welche Rolle Infektionen bei der Entstehung spielen, warum Prävention entscheidend ist und wie die Forschung dazu beiträgt, die Krankheit sichtbarer zu machen und Betroffenen eine Stimme zu geben.

ME/CFS-Forscherin Kathryn Hoffmann will die Situation der in Österreich 80.000 Betroffenen ...
ME/CFS-Forscherin Kathryn Hoffmann will die Situation der in Österreich 80.000 Betroffenen verbessern.(Bild: krone.tv)

Ein eindringliches Gespräch über eine Erkrankung, die unser Gesundheitssystem herausfordert – und darüber, was dringend passieren muss, um Patientinnen und Patienten besser zu unterstützen und zu versorgen.

Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!

