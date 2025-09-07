Trump ist bereit für weitere Russland-Sanktionen

Vorschläge in den kommenden Tagen

Wie berichtet, teilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident António Costa mit, das 19. Sanktionspaket gegen Russland zu planen. In den kommenden Tagen sollen Rechtsakte folgen, die dann noch von den Regierungen der einzelnen Mitgliedsstaaten angenommen werden müssen. Mögliche Optionen sind unter anderem weitere Zollerhöhungen und Importverbote für russische Produkte. Geplant sind jedenfalls ein entschlossenes Vorgehen gegen die sogenannte russische Schattenflotte, mit der Energiesanktionen umgangen werden sollen, und gegen Russlands Finanzsektor. Dabei soll auch verhindert werden, dass Transaktionen verstärkt über Kryptowährungen abgewickelt werden.