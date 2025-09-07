Vorteilswelt
Viele Promis dabei

„Ope(r)n Air“: „Eine Feier der Leidenschaft“

Adabei Österreich
07.09.2025 22:59
Elīna Garanča und Jonas Kaufmann vor dem großen Auftritt
Elīna Garanča und Jonas Kaufmann vor dem großen Auftritt(Bild: Alexander Tuma)

Mit den größten Hits der Opernwelt präsentierte sich die Wiener Staatsoper am Sonntag zur Saisoneröffnung bei einem kostenlosen Konzert im Wiener Burggarten, das auch im ORF übertragen wurde. Viele Promis und Künstler wollten sich „Ope(r)n Air“ nicht entgehen lassen.

Die Opernstars Jonas Kaufmann und Elīna Garanča fühlten sich geehrt, mit Kollegen wie Boris Pinkhasovich, Benjamin Bernheim oder Dirigent Bertrand de Billy auf der Freiluftbühne zu stehen, so Letztere: „Es ist tief bewegend, dabei zu sein. Das Konzert ist eine Feier der Leidenschaft und der bleibenden Kraft der Musik.“

Auf keinen Fall entgehen lassen wollten sich das u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit seiner Gattin Eva, Elisabeth Gürtler, Danielle Spera, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann u.v.m.

Elisabeth Gürtler (l.), Martin Engelberg, Danielle Spera
Elisabeth Gürtler (l.), Martin Engelberg, Danielle Spera(Bild: Alexander Tuma)
„Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand mit seiner Ehefrau Eva
„Krone“-Herausgeber Dr. Christoph Dichand mit seiner Ehefrau Eva(Bild: Alexander Tuma)
Sänger Clemens Unterreiner und Hans Peter Kammerer (re.)
Sänger Clemens Unterreiner und Hans Peter Kammerer (re.)(Bild: Alexander Tuma)

Nicht auf der Bühne stehen konnte krankheitsbedingt leider Sängerin Sonya Yoncheva, für sie sprang kurzfristig die Sopranistin Camilla Nylund ein ...

