„Ope(r)n Air“: „Eine Feier der Leidenschaft“

Die Opernstars Jonas Kaufmann und Elīna Garanča fühlten sich geehrt, mit Kollegen wie Boris Pinkhasovich, Benjamin Bernheim oder Dirigent Bertrand de Billy auf der Freiluftbühne zu stehen, so Letztere: „Es ist tief bewegend, dabei zu sein. Das Konzert ist eine Feier der Leidenschaft und der bleibenden Kraft der Musik.“