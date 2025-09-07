„Ope(r)n Air“: „Eine Feier der Leidenschaft“

Mit den größten Hits der Opernwelt präsentierte sich die Wiener Staatsoper am Sonntag zur Saisoneröffnung bei einem kostenlosen Konzert im Wiener Burggarten, das auch im ORF übertragen wurde. Viele Promis und Künstler wollten sich „Ope(r)n Air“ nicht entgehen lassen.
Die Opernstars Jonas Kaufmann und Elīna Garanča fühlten sich geehrt, mit Kollegen wie Boris Pinkhasovich, Benjamin Bernheim oder Dirigent Bertrand de Billy auf der Freiluftbühne zu stehen, so Letztere: „Es ist tief bewegend, dabei zu sein. Das Konzert ist eine Feier der Leidenschaft und der bleibenden Kraft der Musik.“
Auf keinen Fall entgehen lassen wollten sich das u.a. Bürgermeister Michael Ludwig, „Krone“-Herausgeber Christoph Dichand mit seiner Gattin Eva, Elisabeth Gürtler, Danielle Spera, ORF-Generaldirektor Roland Weißmann u.v.m.
Nicht auf der Bühne stehen konnte krankheitsbedingt leider Sängerin Sonya Yoncheva, für sie sprang kurzfristig die Sopranistin Camilla Nylund ein ...
Kommentare
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.