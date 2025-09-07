Tennis-Kracher wegen Donald Trump verschoben

LVE: Sinner gegen Alcaraz – Trump auf der Tribüne
US Open im Ticker
Das US-Open-Finale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz ist am Sonntag um eine halbe Stunde nach hinten verlegt worden. Grund: US-Präsident Donald Trump gab sich die Ehre.
Das für 20 Uhr angesetzte Endspiel ging erst um 20.30 Uhr los – strenge Sicherheitsvorkehrungen bei den Einlässen machten dies notwendig. Rund um die Tennisanlage in Flushing Meadows gilt eine Flugverbotszone.
24.000 Besucher sind beim mit Spannung erwarteten Kracher zwischen dem Weltranglisten-Ersten Sinner und Alcaraz dabei.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.