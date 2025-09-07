Vorteilswelt
WM-Quali im TICKER

LIVE ab 20.45 Uhr: Deutschland empfängt Nordirland

Fußball International
07.09.2025 04:15
Lassen die DFB-Kicker ihrem Teamchef Julian Nagelsmann nach der Blamage in der Slowakei gegen ...
Lassen die DFB-Kicker ihrem Teamchef Julian Nagelsmann nach der Blamage in der Slowakei gegen Nordirland den Mund ausnahmsweise vor Begeisterung offenstehen?(Bild: AFP/JOE KLAMAR)

Zweiter Spieltag in der Gruppe A zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Schlusslicht Deutschland empfängt Tabellenführer Nordirland! Wir berichten live (siehe unten).

Hier der LIVETICKER:

Nach der 0:2-Watschn, die sich Deutschlands Nationalteam in der Slowakei eingefangen hat, geht es für Julian Nagelmanns Mannen gegen Nordirland darum, eine Reaktion zu zeigen – und das Gespenst von der Nicht-Qualifikation für die WM gar nicht erst mit dem Spuken anfangen zu lassen. „Wir werden Maßnahmen treffen, um die Voraussetzung zu schaffen, das Spiel zu gewinnen.“

Ein historischer Abend für die Deutschen – erstmals ist ein Pflichtspiel gegen die Slowakei ...
WM-Qualifikation
Deutschland fängt sich 0:2-Watschn in der Slowakei
04.09.2025

„Sonst spielen wir im März Playoffs!“
Das wird auch dringend nötig sein, will man sich in Quali-Gruppe A als Sieger direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren. „Wir müssen alle fünf Spiele gewinnen, auch gegen die (Slowaken, Anm.) – und zwar deutlich. Sonst spielen wir im März Playoffs“, sagte Nagelsmann.

Nach dem 0:2 läuft man jedenfalls den Slowaken vorerst einmal hinterher. Neben Nordirland spielt auch noch Luxemburg in Gruppe A. Die Entscheidung um den Gruppensieg und das WM-Fix-Ticket könnte im letzten Spiel am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei fallen. Trotz der großen Mängelliste hält Nagelsmann am Ziel fest, in Amerika Weltmeister werden zu wollen. Alles andere wäre „ein fatales Zeichen nach innen und außen“, sagte der 38-Jährige. Doch um das überhaupt in Angriff nehmen zu können, muss die DFB-Truppe erst einmal ein WM-Ticket lösen.

