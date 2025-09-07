LIVE ab 20.45 Uhr: Deutschland empfängt Nordirland

Zweiter Spieltag in der Gruppe A zur Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026: Schlusslicht Deutschland empfängt Tabellenführer Nordirland! Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach der 0:2-Watschn, die sich Deutschlands Nationalteam in der Slowakei eingefangen hat, geht es für Julian Nagelmanns Mannen gegen Nordirland darum, eine Reaktion zu zeigen – und das Gespenst von der Nicht-Qualifikation für die WM gar nicht erst mit dem Spuken anfangen zu lassen. „Wir werden Maßnahmen treffen, um die Voraussetzung zu schaffen, das Spiel zu gewinnen.“
„Sonst spielen wir im März Playoffs!“
Das wird auch dringend nötig sein, will man sich in Quali-Gruppe A als Sieger direkt für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren. „Wir müssen alle fünf Spiele gewinnen, auch gegen die (Slowaken, Anm.) – und zwar deutlich. Sonst spielen wir im März Playoffs“, sagte Nagelsmann.
Nach dem 0:2 läuft man jedenfalls den Slowaken vorerst einmal hinterher. Neben Nordirland spielt auch noch Luxemburg in Gruppe A. Die Entscheidung um den Gruppensieg und das WM-Fix-Ticket könnte im letzten Spiel am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei fallen. Trotz der großen Mängelliste hält Nagelsmann am Ziel fest, in Amerika Weltmeister werden zu wollen. Alles andere wäre „ein fatales Zeichen nach innen und außen“, sagte der 38-Jährige. Doch um das überhaupt in Angriff nehmen zu können, muss die DFB-Truppe erst einmal ein WM-Ticket lösen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.