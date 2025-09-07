LIVE ab 20.45 Uhr: Deutschland empfängt Nordirland

Nach dem 0:2 läuft man jedenfalls den Slowaken vorerst einmal hinterher. Neben Nordirland spielt auch noch Luxemburg in Gruppe A. Die Entscheidung um den Gruppensieg und das WM-Fix-Ticket könnte im letzten Spiel am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei fallen. Trotz der großen Mängelliste hält Nagelsmann am Ziel fest, in Amerika Weltmeister werden zu wollen. Alles andere wäre „ein fatales Zeichen nach innen und außen“, sagte der 38-Jährige. Doch um das überhaupt in Angriff nehmen zu können, muss die DFB-Truppe erst einmal ein WM-Ticket lösen.